رسميا - بايرن يعلن ضم كوتينيو

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ - الصورة من موقع empireofthekop

أعلن بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع برشلونة لضم لاعب الفريق فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية شراء.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن: "أستطيع التأكيد إنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه رئيس النادي كنا في برشلونة الأسبوع الجاري وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله".

وواصل "هناك عدة تفاصيل صغيرة منقوصة نعمل على إتمامها للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

أخبار متعلقة

جنون سوق الانتقالات.. تقارير: كوتينيو لاعبا لـ بايرن ميونيخ خلال ساعات.. الاتفاق تم بالفيديو – مقصية من الأحلام.. بلباو يدمر برشلونة في افتتاح الليجا بيكيه: لم نكن في أفضل حالاتنا.. خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة أدوريز: ليس من السهل تحمل ضغط برشلونة.. عانينا ولكن انتصرنا

وأوضح "علينا فقط الحصول على توقيع اللاعب ومن ثم عبور الكشف الطبي".

في الوقت ذاته قال رومينيجيه: "كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الاثنين المقبل لإتمام الصفقة".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة ستكلف بايرن بين 15 و20 مليون يورو من أجل الإعارة، أما حق الشراء فسيكون مقابل 100 مليون يورو.

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليبي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

وارتبط اسم كوتينيو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، فماذا سيحدث الآن؟ لننتظر ونرى

طالع أيضا

ظهور أفشة.. تعرف على قائمة الأهلي للقاء بيراميدز

هل يتفادى الأهلي أمام بيراميدز ما لم يحدث له منذ 46 عاما؟

ديسابر: نشعر بجنون قبل لقاء الأهلي.. نريد هز الهرم المصري وأنتظر الصفقات

في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد

قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم

كوتينيو بايرن ميونيخ برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق يحيى: فخور بأيامي الـ 10 مع الزمالك.. مواجهة ديكاداها كانت خطيرة لأسباب أخرى 9 دقيقة | إفريقيا
فالفيردي: ننتظر المزيد من التعاقدات.. إصابة سواريز غيرت من خطتنا ضد بلباو 13 دقيقة | أوروبا
الأهلي لـ في الجول: باسم علي يقترب من الجونة.. الصفقة في المرحلة الأخيرة 23 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - بايرن يعلن ضم كوتينيو 25 دقيقة | أوروبا
أدوريز: ليس من السهل تحمل ضغط برشلونة.. عانينا ولكن انتصرنا 42 دقيقة | أوروبا
بيكيه: لم نكن في أفضل حالاتنا.. خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة 47 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك