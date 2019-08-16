رسميا - بايرن يعلن ضم كوتينيو

أعلن بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي توصله لاتفاق مع برشلونة لضم لاعب الفريق فيليبي كوتينيو على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية شراء.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن: "أستطيع التأكيد إنني رفقة كارل هاينز رومينيجيه رئيس النادي كنا في برشلونة الأسبوع الجاري وتوصلنا لاتفاق مع النادي واللاعب ووكيله".

وواصل "هناك عدة تفاصيل صغيرة منقوصة نعمل على إتمامها للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

وأوضح "علينا فقط الحصول على توقيع اللاعب ومن ثم عبور الكشف الطبي".

في الوقت ذاته قال رومينيجيه: "كوتينيو سيصل إلى ألمانيا الأحد أو الاثنين المقبل لإتمام الصفقة".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بايرن سيتحمل تكلفة الإعارة وراتب اللاعب البرازيلي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الصفقة ستكلف بايرن بين 15 و20 مليون يورو من أجل الإعارة، أما حق الشراء فسيكون مقابل 100 مليون يورو.

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليبي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

وارتبط اسم كوتينيو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، فماذا سيحدث الآن؟ لننتظر ونرى

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