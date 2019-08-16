أدوريز: ليس من السهل تحمل ضغط برشلونة.. عانينا ولكن انتصرنا

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 23:31

كتب : FilGoal

أريتز أدوريز - أتليتك بلباو

قال أريتز أدوريز مهاجم أتليتك بلباو إنه من الصعب تحمل ضغط برشلونة حينما يلتقي الفريقان سويا.

أريتز أدوريز

النادي : أتليتك بلباو

أتليتك بلباو

وسجل أدوريز هدفا رائعا من مقصية قاد به بلباو للفوز على برشلونة اليوم الجمعة في ملعب سان ماميس في افتتاح مباريات الدوري الإسباني.

وواصل "أنا سعيد بالصورة التي ظهرنا بها إذ قدمنا مبارا جميلة وحاولنا الظهور بأفضل شكل".

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واستدرك "نعم عانينا في الشوط الثاني لكن هذا برشلونة فهم الأفضل وليس من السهل أن تتحمل ضغط برشلونة طوال المباراة".

وحصل بلباو على أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

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