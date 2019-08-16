بيكيه: لم نكن في أفضل حالاتنا.. خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة

اعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بصعوبة خوض مباريات في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو وذلك عقب الهزيمة اليوم الجمعة.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

وانتصر أتليتك بلباو على برشلونة في ملعبه بهدف دون رد في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه عقب المباراة: "هذا ملعب صعب للغاية ولم نكن في أفضل حالاتنا خاصة من الناحية البدنية".

وأكمل "الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل من الشوط الأول وسنحت لدينا بعض الفرص التي لم نستغلها بشكل جيد".

وأرجع بيكيه سبب هزيمة برشلونة إلى "التقصير خلال المباراة وبعض التفاصيل الصغيرة التي حسمت كل شيء لصالحهم".

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