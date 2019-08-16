بيكيه: لم نكن في أفضل حالاتنا.. خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - برشلونة

اعترف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بصعوبة خوض مباريات في ملعب سان ماميس معقل أتليتك بلباو وذلك عقب الهزيمة اليوم الجمعة.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

وانتصر أتليتك بلباو على برشلونة في ملعبه بهدف دون رد في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإسباني.

وقال بيكيه عقب المباراة: "هذا ملعب صعب للغاية ولم نكن في أفضل حالاتنا خاصة من الناحية البدنية".

أخبار متعلقة

بالفيديو – مقصية من الأحلام.. بلباو يدمر برشلونة في افتتاح الليجا بالفيديو – سقوط مستمر.. هيرتا يعطل بايرن في افتتاح الدوري الألماني "روما هو منزلي".. دجيكو يجدد تعاقده مع روما حتى 2022

وأكمل "الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل من الشوط الأول وسنحت لدينا بعض الفرص التي لم نستغلها بشكل جيد".

وأرجع بيكيه سبب هزيمة برشلونة إلى "التقصير خلال المباراة وبعض التفاصيل الصغيرة التي حسمت كل شيء لصالحهم".

طالع أيضا

ظهور أفشة.. تعرف على قائمة الأهلي للقاء بيراميدز

هل يتفادى الأهلي أمام بيراميدز ما لم يحدث له منذ 46 عاما؟

ديسابر: نشعر بجنون قبل لقاء الأهلي.. نريد هز الهرم المصري وأنتظر الصفقات

في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد

قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم

بيكيه برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق يحيى: فخور بأيامي الـ 10 مع الزمالك.. مواجهة ديكاداها كانت خطيرة لأسباب أخرى 10 دقيقة | إفريقيا
فالفيردي: ننتظر المزيد من التعاقدات.. إصابة سواريز غيرت من خطتنا ضد بلباو 14 دقيقة | أوروبا
الأهلي لـ في الجول: باسم علي يقترب من الجونة.. الصفقة في المرحلة الأخيرة 23 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - بايرن يعلن ضم كوتينيو 25 دقيقة | أوروبا
أدوريز: ليس من السهل تحمل ضغط برشلونة.. عانينا ولكن انتصرنا 43 دقيقة | أوروبا
بيكيه: لم نكن في أفضل حالاتنا.. خسرنا بسبب التفاصيل الصغيرة 47 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك