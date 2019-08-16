بالفيديو – سقوط مستمر.. هيرتا يعطل بايرن في افتتاح الدوري الألماني

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 22:34

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - بايرن ميونيخ

بعد الهزيمة في كأس السوبر استمر سقوط بايرن ميونيخ وتلك المرة في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الألماني.

وتعادل بايرن ميونيخ مع ضيفه هيرتا برلين إيجابيا بهدفين لكل منهما اليوم الجمعة في المباراة التي أقيمت في ملعب أليانز آرينا.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة 24.

لكن ما ها إلا 12 دقيقة وأدرك هيرتا برلين التعادل عن طريق دودي لوكيباكيو.

وبعد ثلاث دقائق فقط سجل ماركو جروجيتش الهدف الثاني لهيرتا برلين ليضع بايرن في موقف لا يحسد عليه.

لكن في الدقيقة 60 أدرك ليفاندوفسكي التعادل لفريقه عن طريق ركلة جزاء.

بتلك النتيجة حصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره في المسابقة.

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