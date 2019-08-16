الأهلي: لا يوجد أي عرض لدينا لوليد سليمان.. لن نفرط فيه

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي ما تردد عن تلقي ناديه عروضا لضم لاعب الفريق وليد سليمان خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وقال أمير توفيق في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة: "لم نتلق أي عروض أو مراسلات من أي ناد لضم وليد سليمان".

وواصل "لا توجد أي نية لدينا في التفريط في وليد سليمان داخليا أو خارجيا لأي ظروف".

وتابع مدير التسويق بالأهلي حديثه "وليد سليمان له دور هام جدا فنيا وقياديا فهو لاعب له بصمة واضحة في الأهلي داخل وخارج الملعب".

وأتم "نقدر وليد سليمان جيدا فهو لاعب مميز ولديه مكانة كبيرة عند الجماهير ونتمنى استمراره في الملاعب لأطول فترة ممكنة".

طالع أيضا

ظهور أفشة.. تعرف على قائمة الأهلي للقاء بيراميدز

هل يتفادى الأهلي أمام بيراميدز ما لم يحدث له منذ 46 عاما؟

ديسابر: نشعر بجنون قبل لقاء الأهلي.. نريد هز الهرم المصري وأنتظر الصفقات

في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد

قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم