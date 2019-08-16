"روما هو منزلي".. دجيكو يجدد تعاقده مع روما حتى 2022

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 22:06

كتب : FilGoal

إدين دجيكو

جدد نادي روما الإيطالي تعاقده مع المهاجم البوسني إدين دجيكو ليغلق الباب حول التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل نحو إنتر.

إدين دجيكو

النادي : روما

روما

البوسني البالغ 33 عاما وقع لمدة 3 مواسم ليواصل ارتداءه لقميص الذئاب حتى صيف 2022.

دجيكو علق على تمديد تعاقده مع الجيالوروسي عبر الموقع الرسمي قائلا: "في الأسابيع الأخيرة أدركت أن النادي يريد بقائي".

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وتابع "حديثي مع الإدارة والعمل مع المدير الفني وعلاقتي بزملائي وحب الجماهير جعلوني أدرك ما تعلمته في السنوات الأربعة السابقة، بأن روما هو منزلي".

وأتم "هنا يتواجد كل شيء من أجل الفوز وأنا سعيد لقدرتي على البقاء لمدة أطول".

وانضم دجيكو قادما في صيف 2015 من مانشستر سيتي ليسجل 87 هدفا في 179 مباراة بقميص الذئاب محتلا المركز السابع في ترتيب هدافي النادي تاريخيا.

ويعد البوسني أول لاعب يسجل 50 هدفا في 3 من الدوريات الخمسة الكبرى (الألماني – الإنجليزي – الإيطالي) وكذلك سجل أكثر من 50 هدفا لمنتخب بلاده.

وتوج دجيكو بلقب هداف الدوري الإيطالي موسم 2016-17 برصيد 29 هدفا.

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