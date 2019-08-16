زميل عمرو زكي السابق يقسو على جالاتا سراي في افتتاحية الدوري التركي

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 21:52

كتب : FilGoal

يونس بلهندة - جالاتا سراي - الدوري التركي

سقط جالاتا سراي في افتتاحية الدوري التركي بالخسارة بهدفين دون رد أمام دينزلي سبور خارج ميدانه.

وشارك المغربي يونس بلهندة والوافد الجديد الإيفواري جيان ميشيل سيري بقميص النسور بينما غاب الجزائري سفيان فيجولي بسبب الإصابة.

حامل لقب الثنائية المحلية أهدر فوزا في المتناول بيده في الشوط الأول بعدما أهدر قائده سيلشوك إينان ركلة جزاء بعد مرور نصف ساعة على بداية اللقاء.

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وفي الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، خسر الأسود خدمات المدافع البرازيلي ماركاو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في أقل من 10 دقائق.

تغييرات فاتح تريم في الشوط الثاني من المباراة بنزول الهولندي راين دونك والتركي الشاب إيمري مور اصطدمت بهدف رجب نياز في الدقيقة 75 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، مسجلا أول أهداف الموسم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من ضائع سجل الكولومبي هوجو روداليجا هدف دينزلي سبور الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

روداليجا البالغ 34 عاما سبق له أن جاور مهاجمنا السابق عمرو زكي في صفوف ويجان أثليتك في النصف الثاني من موسم 2008-2009.

وكانت بعض التقارير قد ربطت الجناح المصري محمود عبد المنعم كهربا قريبا بالانتقال لصفوف النادي التركي قبل انضمامه بشكل نهائي إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

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