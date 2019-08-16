قائمة المغرب – أزارو وبنشرقي وخالد بوطيب في اختيارات خليلوزيتش الأولى

استدعى البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب ثلاثي الدوري المصري للتوقف الدولي المقبل.

منتخب المغرب يستعد لمواجهة منتخبي بوركينا فاسو والنيجر وديا في السادس والعاشر من شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن مدرب المنتخب المغربي قائمته الأولى التي شهدت تواجد وليد أزارو مهاجم الأهلي، إلى جانب ثنائي الزمالك أشرف بنشرقي وخالد بوطيب.

القائمة الأولى لـ خليلوزيتش شهدت تواجد 46 لاعبا، في المعسكر الدولي الأول للمدرب الذي تولى المهمة بشكل رسمي يوم الخميس الماضي.

وجاءت قائمة المغرب على النحو التالي:

ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – منير المحمدي (مالاجا الإسباني) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي المغربي) – أنس الزنيتي (الرجاء المغربي) – نبيل درار (فينربهاتشه التركي) – عمر بوطيب (الرجاء المغربي) – محمد الناهيري (الوداد الرياضي المغربي).

فؤاد شفيق (ديجون الفرنسي) – عصام شباك (مالطيا سبور التركي) – مهدي بنعطية (الدحيل القطري) – بدر بانون (الرجاء المغربي) – جواد باميق (جنوى الإيطالي) – مروان دا كوستا (اتحاد جدة السعودي) – غانم سايس (ولفرهامبتون الإنجليزي).

يونس عبد الحميد (ريمس الفرنسي) – زهير فضال (ريال بيتيس) – نايف أكرد (ديجون الفرنسي) – سعد لكرو (أولمبيك خريبكة) – عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) – وليد الحجام (تروا الفرنسي) – كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي) – يوسف أيت بناصر (موناكو الفرنسي)

سفيان أمرباط (كلوب بروج) – يحيى جبران (الوداد المغربي) – مهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي) – أنور التهامي (بلد الوليد الإسباني) – فيصل فجر (خيتافي الإسباني) – وليد الكارتي (الوداد المغربي) – المهدي أوبيلا (حسنية أكادير) – أمبارك بوصوفة (دون فريق).

يونس بلهندة (جالاتا سراي) – حكيم زياش (أياكس الهولندي) – أشرف بنشرقي (الزمالك) – نور الدين أمرابط (النصر السعودي) – عادل تاعبرات (بنفيكا البرتغالي) – أسامة الإدريسي (الكمار الهولندي) – وليد أزارو (الأهلي) – رشيد العليوي (أنجيرس الفرنسي) – أيوب الكعبي (الوداد المغربي) – نبيل زوبدي (مانشستر سيتي).

خالد بوطيب (الزمالك) – أمين حارث (شالكه الألماني) – المهدي كارسيلا (ستاندار دو لييج البلجيكي) – سفيان بوفال (ساوثامبتون الإنجليزي) – إسماعيل الحداد (الوداد المغربي) – محمد أحاثارين (إيندهوفن الهولندي).

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