بالفيديو – خطأ قاتل من بلباو يصححه القائم.. هدف برشلونة الأول يضيع

وقف قائم مرمى أتليتك بلباو بجوار أصحاب الأرض وحرم لويس سواريز مهاجم برشلونة من تسجيل هدفا محققا في لقاء الفريقين.

ويحل برشلونة اليوم الجمعة ضيفا على بلباو في ملعب سان ماميس لملاقاته في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 32 أعاد مدافع بلباو الكرة لحارس مرماه ولم ينتبه لوجود سواريز داخل منطقة جزاء فريقه.

وخطف سواريز الكرة واستغل خروج الحارس من مرماه ولكن تسديدة مهاجم البلوجرانا ارتطمت بالقائم لتضيع فرصة هدف محقق على برشلونة.

وبعد دقائق خرج سواريز للإصابة وشارك رافينيا ألكانتارا بدلا منه.

طالع أيضا

ظهور أفشة.. تعرف على قائمة الأهلي للقاء بيراميدز

هل يتفادى الأهلي أمام بيراميدز ما لم يحدث له منذ 46 عاما؟

ديسابر: نشعر بجنون قبل لقاء الأهلي.. نريد هز الهرم المصري وأنتظر الصفقات

في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد

قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم