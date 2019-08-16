بالفيديو – خطأ قاتل من بلباو يصححه القائم.. هدف برشلونة الأول يضيع

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 21:43

كتب : FilGoal

سواريز

وقف قائم مرمى أتليتك بلباو بجوار أصحاب الأرض وحرم لويس سواريز مهاجم برشلونة من تسجيل هدفا محققا في لقاء الفريقين.

ويحل برشلونة اليوم الجمعة ضيفا على بلباو في ملعب سان ماميس لملاقاته في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 32 أعاد مدافع بلباو الكرة لحارس مرماه ولم ينتبه لوجود سواريز داخل منطقة جزاء فريقه.

وخطف سواريز الكرة واستغل خروج الحارس من مرماه ولكن تسديدة مهاجم البلوجرانا ارتطمت بالقائم لتضيع فرصة هدف محقق على برشلونة.

وبعد دقائق خرج سواريز للإصابة وشارك رافينيا ألكانتارا بدلا منه.

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