يواصل تسجيل الأهداف.. ليفاندوفسكي يحطم رقما جديدا في افتتاحية الدوري الألماني

أصبح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل في المباراة الافتتاحية لخمس مواسم متتالية في الدوري الألماني.

البولندي افتتح أهداف موسم 2019-2020 من الدوري الألماني في شباك هيرتا برلين بعد مرور 24 دقيقة على أرضية ملعب أليانز أرينا مستفيدا من عرضية سيرجي جنابري.

وسبق للمهاجم البالغ 30 عاما أن سجل في المباراة الافتتاحية للدوري الألماني في المواسم الأربعة الماضية.

هدف ⚽️ ليفاندوفسكي يوقع على أول أهداف #الدوري_الألماني لموسم 2019-2020 💪 بايرن ميونيخ 1 هيرتا برلين 0#beINBundesliga pic.twitter.com/oTLeYNaJxk — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 16, 2019

في موسم 2015-16 سجل في شباك هامبورج هدفا في مباراة انتهت بفوز البافاري بخماسية دون رد.

وأمام فيردر بريمن في الموسم التالي نجح بايرن ميونيخ في الفوز بنصف دستة أهداف دون رد كان من نصيبه ثلاثة أهداف في شباك الخصم.

وبنفس الطريقة في موسمي 2017-18 و2018-19، سجل هدفا في مواجهة باير ليفركوزن وهوفنهايم على الترتيب وكلاهما جاء من علامة الجزاء.

🔥🙅‍♂️🇵🇱 Robert Lewandowski becomes the first player to score in 5️⃣ consecutive season openers 🖐️ pic.twitter.com/WtnxM2OFDy — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 16, 2019

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 203 هدفا في الدوري الألماني بقميص بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ ليعزز صدارته لقائمة الهدافين المحترفين للمسابقة متفوقا على البيروفي كلاوديو بيتزارو.

كما يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي البافاري برصيد 192 هدفا كأفضل هداف في الجيل الحالي متفوقا على توماس موللر.

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