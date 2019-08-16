قائمة بيراميدز – غياب أنتوي أمام الأهلي

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 20:54

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - جون أنتوي

يغيب جون أنتوي مهاجم بيراميدز عن قائمة فريقه أمام الأهلي بسبب الإصابة.

بيراميدز يواجه الأهلي في الثامنة مساءً يوم السبت على ملعب برج العرب في دور الـ 16 من كأس مصر.

سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز استدعى 20 لاعبا في قائمة فريقه استعدادا لـ الأهلي.

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وشهدت قائمة بيراميدز غياب الوافد الجديد ومهاجم الأهلي الأسبق جون أنتوي بسبب الإصابة، إلى جانب محمد فاروق الذي يغيب لنفس السبب.

بينما استبعد المدرب الفرنسي كل من محمود حمادة ومحمد عطوة وإبراهيم عادل.

وفيما يلي قائمة بيراميدز بالكامل:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - المهدي سليمان - أحمد دعدور.

الدفاع: عمر جابر - رجب بكار - محمد حمدي - طارق طه - أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكري.

الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - عبده لومالا - إبراهيم حسن - إسلام عيسى.

الهجوم: أحمد علي - دودو الجباس.

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