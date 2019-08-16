تشكيل افتتاح الليجا – دي يونج وجريزمان أساسيان في غياب ميسي أمام أتليتك بلباو

يفتتح برشلونة بطل الدوري الإسباني الموسم الكروي الجديد في إسبانيا بالمباراة الأولى أمام أتليتك بلباو على ملعب سان ماميس.

الفريق الكتالوني يفتقد خدمات قائده ليونيل ميسي الذي تعرض للإصابة أثناء الفترة التحضيرية في الركبة.

وفي المقابل نشهد الظهور الأول الرسمي للوافدين الجدد، فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان بقميص البلاوجرانا، بينما يتواجد جونيور فيربو على مقاعد البدلاء.

برشلونة لم يعرف طعم الخسارة في المواجهات الخمسة الأخيرة أمام بلباو يستهدف تحقيق الفوز بعدما حسم التعادل المواجهتين الأخيرتين.

المدير الفني أرنستو فالفيردي اعتمد على خطة 4-3-3 في الرسم الخططي لبرشلونة في أول لقاءات الموسم والتي جاءت كالآتي.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا – كليمون لونجليه – جيرارد بيكيه – نيلسون سيميدو.

الوسط: كارليس ألينيا – فيرنيكي دي يونج – سيرجيو روبرتو.

الهجوم: أنطوان جريزمان – لويس سواريز – عثمان ديميبلي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء: إيناكي بينيا – جونيور فيربو – صامويل أومتيتي – كارليس بيريز – إيفان راكيتيتش – رافينيا – سيرجيو بوسكيتس.

ولم يتواجد البرازيلي فيليبي كوتينيو في القائمة في ظل التقارير الأخيرة التي تشير إلى اقترابه إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني (طالع التفاصيل)

ويأمل الفريق الكتالوني في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي وتحقيق لقب الدوري السابع والعشرين في تاريخ النادي.

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