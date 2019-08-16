جنون سوق الانتقالات.. تقارير: كوتينيو لاعبا لـ بايرن ميونيخ خلال ساعات.. الاتفاق تم

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 20:07

كتب : FilGoal

كوتينيو - بايرن ميونيخ - الصورة من موقع empireofthekop

في قنبلة مدوية جديدة في سوق الانتقالات الصيفية، أتم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة اتفاقه مع بايرن ميونيخ، حسبما كشفت العديد من التقارير الموثوقة.

البداية جاءت من جورجي نيكولا الصحفي البرازيلي في شبكة ESPN وياهو سبورت البرازيلي، ليكشف في تقرير حصري له إتمام بايرن ميونيخ الاتفاق مع كوتينيو حول ارتدائه قميص الفريق البافاري.

وأشار التقرير البرازيلي إلى "من المتوقع إعلان انضمام كوتينيو بشكل رسمي إلى بايرن ميونيخ خلال الساعات المقبلة".

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بايرن ميونيخ توصل لاتفاق شخصي مع كوتينيو، وينتظر الآن فقط الكلمة النهائية من برشلونة.

بعدها أكدت إذاعة راك 1 الإسبانية، التقرير البرازيلي، بخصوص اتفاق كوتينيو مع بايرن ميونيخ.

كوتينيو تم استبعاده من قائمة برشلونة التي تستعد لمواجهة أتليتك بلباو مساء اليوم الجمعة في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

استبعاد كوتينيو جاء بسبب "إتمام صفقة انتقاله لـ بايرن على أن يسافر اللاعب إلى ميونيخ يوم الأحد المقبل لإجراء فحوصات الكشف الطبي"، وفقا للإذاعة الإسبانية.

التأكيدات تواصلت، لتعلن صحيفة "سبورت" هي الأخرى إتمام الصفقة على سبيل الإعارة.

كوتينيو سينضم إلى بايرن ميونيخ لمدة موسم على سبيل الإعارة، وفقا لكافة التقارير البرازيلية والإسبانية، قبل انتهاء سوق الانتقالات في ألمانيا في الثاني من الشهر المقبل.

كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليبي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

وارتبط اسم كوتينيو بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، فماذا سيحدث الآن؟ لننتظر ونرى

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