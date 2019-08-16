مهاجم بازل يكتشف مرضا خطيرا بسبب ارتجاج في المخ بتصفيات دوري أبطال أوروبا التهميدية

يخضع المهاجم الهولندي ريكي فان فولفسفينكل للعلاج من تمدد الأوعية الدموية في الدماغ الذي تم اكتشافه بعد إجراء فحوصات إثر تعرضه للارتجاج في المخ.

وسيكون المهاجم البالغ 30 عاما بعيدا عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل.

تمدد الأوعية الدموية لم يأتي بسبب تعرضه للارتجاج في المخ أثناء مواده لاسك النمساوي في الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا، لكنها حالة موجودة من قبل للاعب.

مهاجم نورويتش سيتي الإنجليزي السابق تحدث لموقع ناديه قائلا: "أنا ممتن للغاية لأن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ قد تم اكتشافه، عادة لا يتم اكتشاف تمدد الأوعية الدموية في الدماغ في الوقت المناسب، إلا بعد أن تتمزق وتسبب في أضرار أخرى".

تمدد الأوعية الدموية قد يؤدي إلى نزيف في المخ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى الوفاة أو يتسبب في تلف بالدماغ.

وواصل "لقد أجرى الأطباء عمليات مسح متعددة ووجدوا أخيرا أنني مصابا بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ، إن الضربة التي حصلت عليها في اللعبة لا علاقة لها على الإطلاق، لقد كان الأمر منذ فترة طويلة ولكن لم تظهر لي أي أعراض لذلك لم نكن نعرف".

🏥 | Last week @RvWolfswinkel9 suffered a severe concussion. During the follow-up examination, an aneurysm in his head was discovered, which will require treatment. More info in the video #FCBasel1893 #zämmestark pic.twitter.com/KB7ocZ0WIp — FC Basel 1893 🇬🇧 (@FC_Basel_en) August 15, 2019

ولم يحدد ريكي موعد عودته بعد إجراء العملية الجراحية لكنها لن تكون فترة طويلة على حد وصفه ولن تقل عن 6 أشهر.

وأتم: "أود أن أقول شكرا للقسم الطبي في بازل وأطباء المستشفى الجامعي في بازل، في الوقت الحالي، سأركز على صحتي والشفاء لأتمكن من فعل أكثر ما أحبه في أسرع وقت ممكن وهذا يلعب كرة القدم".

وسبق لريكي أن لعب لسانت إيتيان الفرنسي وريال بيتيس الإسباني وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

وفشل بازل في الوصول إلى الدور التمهيدي الأخير من دوري أبطال أوروبا لينتقل إلى تصفيات الدوري الأوروبي.

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