انهيار مفاوضات بالوتيلي مع فلامنجو.. وبريشيا يتضرر حال إتمام التعاقد

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 19:01

كتب : إسلام أحمد

ماريو بالوتيللي - مرسيليا

انتهت محاولات نادي فلامنجو البرازيلي من أجل ضم الإيطالي ماريو بالوتيلي، ليصبح مهاجم قطبي ميلانو السابق أقرب من الانضمام إلى بريشيا الإيطالي.

النادي البرازيلي التقى وكلاء المهاجم البالغ 29 عاما للمحاولة من أجل ضمه لكنها باءت بالفشل ليعلن النادي بشكل رسمي عن توقف المفاوضات عبر موقعه.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن السبب الرئيسي لانهيار المفاوضات، هو محاولات بالوتيلي انضمام شقيقه إينوك للفريق البرازيلي برفقته.

أخبار متعلقة

مدرب فلامنجو يعترف بأهمية انضمام بالوتيلي إلى فريقه رغم تردد الأخير تقرير: بالوتيلي إلى الدوري البرازيلي إيقاف بالوتيلي 4 مباريات في الدوري الفرنسي بسبب قوة الشخصية.. بالوتيلي: ليس خطأي إذا لم انضم للمنتخب‎

ليتحول مهاجم نيس ومارسيليا السابق إلى بريشيا الإيطالي العائد حديثا لأضواء الكرة الإيطالية، إذ سيتقاضى 2 مليون يورو راتبا في الموسم.

وكان بالوتيلي سيتقاضى 9 مليون يورو من صفوف النادي البرازيلي خلال موسمين هي مدة التعاقد مع الفريق البرازيلي.

لكن لن يكون بالوتيلي قادرا على الظهور بقميص بريشيا حال إتمام التعاقد في الجولات الأولى من الدوري الإيطالي.

يأتي ذلك بسبب تعرضه للإيقاف من لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي لمدة 4 مباريات بعد نهاية الموسم الماضي عقب فوز مارسيليا على مونبيليه.

وبالرغم من أن الإيقاف في الدوري الفرنسي، إلا أن يسري في جميع الدوريات بما فيها الدوري الإيطالي.

وبالتالي سيغيب بالوتيلي عن مواجهات كالياري وميلان وبولونيا وأودينيزي، ليكون قادرا على الظهور لأول مرة في الجولة الخامسة أمام يوفنتوس في 29 سبتمبر المقبل.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن صفقة المهاجم الإيطالي والتي من المتوقع ابرامها قبل بداية الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضا

ياسمينا وهايدي السعيد.. قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم

كلوب: أدريان مهدد بالغياب أمام ساوثامبتون "بسبب تورم في الكاحل"

المصري: ننتظر 3 أو 4 صفقات.. ونخوض 5 وديات في أغسطس

دورة حياة كانتي في تشيلسي.. أكثر من مجرد ارتكاز

ماريو بالوتيلي بريشيا فلامنجو مارسيليا نيس

نرشح لكم

أخر الأخبار

تشكيل افتتاح الليجا – دي يونج وجريزمان أساسيان في غياب ميسي أمام أتليتك بلباو 19 دقيقة | أوروبا
جنون سوق الانتقالات.. تقارير: كوتينيو لاعبا لـ بايرن ميونيخ خلال ساعات.. الاتفاق تم 21 دقيقة | أوروبا
مهاجم بازل يكتشف مرضا خطيرا بسبب ارتجاج في المخ بتصفيات دوري أبطال أوروبا التهميدية 34 دقيقة | أوروبا
التشكيل - شيكابالا وبنشرقي وعواد يقودون الزمالك أمام ديكاداها 37 دقيقة | إفريقيا
قائمة الأهلي – الظهور الأول لـ أفشة.. وعودة صلاح محسن أمام بيراميدز 43 دقيقة | مصر
مدرب البرازيل يكشف حديثه مع نيمار بخصوص مستقبله.. "ينتظر الحسم" ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك