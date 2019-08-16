انهيار مفاوضات بالوتيلي مع فلامنجو.. وبريشيا يتضرر حال إتمام التعاقد

انتهت محاولات نادي فلامنجو البرازيلي من أجل ضم الإيطالي ماريو بالوتيلي، ليصبح مهاجم قطبي ميلانو السابق أقرب من الانضمام إلى بريشيا الإيطالي.

النادي البرازيلي التقى وكلاء المهاجم البالغ 29 عاما للمحاولة من أجل ضمه لكنها باءت بالفشل ليعلن النادي بشكل رسمي عن توقف المفاوضات عبر موقعه.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن السبب الرئيسي لانهيار المفاوضات، هو محاولات بالوتيلي انضمام شقيقه إينوك للفريق البرازيلي برفقته.

ليتحول مهاجم نيس ومارسيليا السابق إلى بريشيا الإيطالي العائد حديثا لأضواء الكرة الإيطالية، إذ سيتقاضى 2 مليون يورو راتبا في الموسم.

وكان بالوتيلي سيتقاضى 9 مليون يورو من صفوف النادي البرازيلي خلال موسمين هي مدة التعاقد مع الفريق البرازيلي.

لكن لن يكون بالوتيلي قادرا على الظهور بقميص بريشيا حال إتمام التعاقد في الجولات الأولى من الدوري الإيطالي.

يأتي ذلك بسبب تعرضه للإيقاف من لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي لمدة 4 مباريات بعد نهاية الموسم الماضي عقب فوز مارسيليا على مونبيليه.

وبالرغم من أن الإيقاف في الدوري الفرنسي، إلا أن يسري في جميع الدوريات بما فيها الدوري الإيطالي.

وبالتالي سيغيب بالوتيلي عن مواجهات كالياري وميلان وبولونيا وأودينيزي، ليكون قادرا على الظهور لأول مرة في الجولة الخامسة أمام يوفنتوس في 29 سبتمبر المقبل.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن صفقة المهاجم الإيطالي والتي من المتوقع ابرامها قبل بداية الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

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