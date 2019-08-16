قائمة ريال مدريد – بيل وجيمس رودريجيز يتواجدان أمام سيلتا فيجو

شهدت قائمة ريال مدريد استعدادا للقاء سيلتا فيجو غدا السبت في الجولة الأولى من مباريات الدوري الإسباني تواجد جاريث بيل.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو في ملعب الريازور.

كما شهدت القائمة تواجد جيمس رودريجيز على الرغم من تردد أنباء في الفترة الأخيرة عن احتمالية رحيله هو واللاعب الويلزي عن صفوف الفريق الملكي.

وغاب إدين هازارد عن الظهور في القائمة للإصابة التي يعاني منها.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس- ثيبو كورتوا- ألتوبي

في الدفاع: داني كارفاخال- إيدير ميليتاو- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- ناتشو- مارسيلو- أودريوزولا

في الوسط: توني كروس- لوكا مودريتش- كاسيميرو- فالفيردي- جيمس رودريجيز- إسكو- لوكاس فاسكيز

في الهجوم: كريم بنزيمة- جاريث بيل- لوكا يوفيتش- براهيم دياز- فينسيوس جونيور

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