مران الأهلي – التركيز على الأطراف والتدرب على ركلات الترجيح.. وغياب وليد سليمان

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 18:29

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

أتم الأهلي مرانه اليومي استعدادا للقاء بيراميدز غدا السبت في دور الـ16 من كأس مصر في ملعب برج العرب.

وعقد مارتين لاسارتي محاضرة فنية قبل انطلاق المران، وفي التدريبات واصل سعد سمير ومحمد محمود خوض برنامجهما التأهيلي في ظل الإصابات التي يعانيان منها.

وغاب وليد سليمان عن المشاركة في المران.

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وخصص لاسارتي فقرة خططية للاعبين الأقرب للدخول إلى التشكيل الأساسي وهم رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو ومحمد مجدي "أفشة" وصالح جمعة وجونيور أجايي وحمدي فتحي.

وركز مدرب الأهلي على التحرك من خلال طرفي الملعب مع إنهاء الهجمات أمام منطقة الجزاء بشكل سليم.

ذلك قبل أن يتدرب كل اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح.

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