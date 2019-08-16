كرة سلة – سيدات مصر يخسرن من أنجولا.. وحلم الأولمبياد يتبخر

خسر منتخب مصر للسيدات لكرة السلة من أنجولا اليوم بنتيجة 68-66 في إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة "ألأفروباسكت".

وسوف يواجه منتخب السلة نظيره كوت ديفوار غدا السبت لتحديد المركزين السابع والثامن في البطولة.

جاء ذلك عقب خسارة كوت ديفوار أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 54-47.

وبذلك تبخر حلم المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 رسميا إذ أنه كان يتعين على سيدات مصر الفوز على أنجولا ومن ثم ضمان احتلال المركز الخامس أو السادس للتأهل إلى دورة تصفيات أخرى.

وفي تلك الدورة التي يشارك فيها ستة منتخبات يتأهل أصحاب أول مركزين للأولمبياد ولكن خسارة سيدات الفراعنة أمام أنجولا أنهت الحلم.

ومنذ الحصول على المركز الثالث في عام 1983 كان أفضل إنجاز لمنتخب مصر هو احتلال المركز السابع ولم يستطع تجاوزه مطلقا منذ ذلك الحين.

وفي نسخة عام 2017 احتل منتخب مصر المركز السابع أما في نسختي 2013 و2015 فاحتل المركز الثامن.

وتقام بطولة "الأفرو باسكت" في السنغال في الفترة ما بين 10 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري.

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