رسميا - موناكو يضم وسام بن يدر

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 - 13:28

كتب : FilGoal

وسام بن يدر - إشبيلية - برشلونة

أعلن نادي موناكو يوم الأربعاء ضم الدولي الفرنسي وسام بن يدر من إشبيلية.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما على عقد لمدة خمسة أعوام.

وقال بن يدر في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "سعيد للغاية بالانضمام إلى موناكو. كنت أشعر برغبة قوية من النادي في الحصول على توقيعي".

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وأضاف "اخترت الانضمام إلى موناكو في ظل إيماني بمشروع النادي".

وأردف اللاعب الذي ينحدر من أصول تونسية "أتقدم بالشكر لنادي موناكو على هذه الثقة".

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