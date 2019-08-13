مران الزمالك – عودة ساسي وطارق حامد.. وتأهيل خاص لعبد الله جمعة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 20:54

كتب : أحمد شوقي صلاح

فرجاني ساسي - الأهلي - الزمالك

عاد فرجاني ساسي لمران الزمالك الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة ديكاداها الصومالي الجمعة المقبلة في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان ساسي حصل على راحة سلبية في الفترة الأخيرة وانتظم اليوم في المران بشكل طبيعي.

كما عاد لاعب خط وسط الفريق طارق حامد إلى المران بعد حصوله راحة سلبية من التدرب أمس الاثنين.

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وخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق لتدريبات تأهيلية ولم يشارك في المران الجماعي لرغبة الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى في رفع معدلات اللياقة البدنية.

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