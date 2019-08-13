مؤتمر لامبارد: يمكننا الفوز على ليفربول إذا لعبنا بكل قوتنا

يعتقد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن فريقه قادرا على تحقيق الفوز أمام ليفربول خلال مباراة الفريقين في السوبر الأوروبي.

ويلعب تشيلسي مساء غدا الأربعاء ضد ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي التي تقام في تركيا.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا فخور كوني مدربا لتشيلسي وأشعر بالتفائل قبل المواجهة".

وأضاف "نعلم جيدا أنه سيكون اختبارا كبيرا بالنسبة لنا، لكن إذا لعبنا بأقصى درجة لدينا يمكننا الفو بالمباراة".

وتابع "من المؤكد أنه كان أسبوعا حدث فيه الكثير لنا، ولكننا مستعدون جيدا ولنرى ماذا سيحدث أمام ليفربول".

وبشأن موقف الثنائي ويليان وأنطونيو روديجير من المشاركة أمام ليفربول أوضح لامبارد "من الضروري توخي الحذر في الدفع بهم في المباريات حتى تكتمل ليقاتهم البدنية".

وتابع "سيكونان على مقاعد البدلاء أمام ليفربول".

وأتم تصريحاته "أنا أيضا سعيد جدا أنهم هنا بعد مساعدتنا في الفوز ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي".

تشيلسي خسر في افتتاح الدوري الإنجليزي برباعية دون رد أمام مانشستر يونايتد.

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