مانشستر سيتي ينجو من عقوبة فيفا ويكتفي بغرامة مالية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تغريم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 370 ألف فرانك سويسري لخرق اللوائح.

وقال فيفا إنه عاقب مانشستر سيتي بسبب الخروقات المتعلقة بالانتقالات الدولية وتسجيل اللاعبين تحت 18 عاما.

سيتي خرق المادة رقم 19 في لوائح فيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين، لكنه نجى من عقوبة الحرمان من القيد في فترتي انتقالات.

وبرر الاتحاد الدولي ذلك أنه "وضع في الاعتبار تحمُل سيتي مسؤوليته" وبالتالي الاكتفاء بتغريمه ماديا.

وتعرض تشيلسي قبل عدة أشهر لعقوبة الحرمان من قيد اللاعبين في فترتي انتقالات بسبب انتهاكات مشابهة، الأمر الذي تجاوزه سيتي بأقل الأضرار.

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