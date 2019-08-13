مانشستر سيتي ينجو من عقوبة فيفا ويكتفي بغرامة مالية

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 19:11

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تغريم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 370 ألف فرانك سويسري لخرق اللوائح.

وقال فيفا إنه عاقب مانشستر سيتي بسبب الخروقات المتعلقة بالانتقالات الدولية وتسجيل اللاعبين تحت 18 عاما.

سيتي خرق المادة رقم 19 في لوائح فيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين، لكنه نجى من عقوبة الحرمان من القيد في فترتي انتقالات.

وبرر الاتحاد الدولي ذلك أنه "وضع في الاعتبار تحمُل سيتي مسؤوليته" وبالتالي الاكتفاء بتغريمه ماديا.

وتعرض تشيلسي قبل عدة أشهر لعقوبة الحرمان من قيد اللاعبين في فترتي انتقالات بسبب انتهاكات مشابهة، الأمر الذي تجاوزه سيتي بأقل الأضرار.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف – القائمة المعروضة في جلسة اختيار مدرب الزمالك

دي بياسي يوضح لـ في الجول موقفه من تدريب الزمالك

مدرب الزمالك - أليكساندر ستانويفيتش.. "الشجاع الذي يثق كثيرا في أسلوبه"

خبر في الجول - الأهلي ينتدب لاعب كرة يد وآخر لكرة السلة مقابل إعارة ماهر لسموحة

عدو الشعب: نسخة وليد أزارو

مانشستر سيتي فيفا

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب: سأتجنب إغضاب أمي في تعاملي مع حكم مباراة السوبر 8 دقيقة | أوروبا
مدرب الزمالك - دي بياسي.. مغير ثقافة كرة القدم في ألبانيا ومرشح مرة ثانية لقيادة الأبيض 13 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر سيتي ينجو من عقوبة فيفا ويكتفي بغرامة مالية 25 دقيقة | أوروبا
لامبارد يلمح إلى غياب كانتي عن السوبر الأوروبي أمام ليفربول 37 دقيقة | أوروبا
ستيفاني حكم السوبر الأوروبي: نحن مثل الرجال ساعة | أوروبا
دي بياسي يوضح لـ في الجول موقفه من تدريب الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 4 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي

قد ينال إعجابك