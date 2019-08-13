لامبارد يلمح إلى غياب كانتي عن السوبر الأوروبي أمام ليفربول

يقترب نجولو كانتي لاعب تشيلسي من الغياب عن فريقه في مباراة كأس السوبر الأوروبي أمام ليفربول مساء غدا الأربعاء.

كانت الذي عانى من إصابة في الركبة منذ الموسم الماضي، لم يبدأ أساسيا أمام مانشستر يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي، واكتفى بالدخول بديلا، ولا يبدو أحسن حالا قبل مواجهة ليفربول.

المدرب فرانك لامبارد صرّح في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة الريدز: "كانتي تعرض لإصابة صغيرة أخرى أمام مانشستر يونايتد".

واعترف: "سيكون من الخطر الدفع بلاعبين غير جاهزين، لذا سنقيّم الوضع قبل المباريات".

وأكمل: "علينا أن نتخذ قرارا بشأنه، لديه إصابة صغيرة ونشعر بالقلق إزائها، سنتخذ القرار النهائية الليلة".

وأتم: "هل يمكنه المشاركة أم لا؟ لقد قضى فترة إعداد صعبة".

وكان لامبارد قد أبقى كانتي على مقاعد البدلاء أمام يونايتد، وفضّل عليه الثلاثي: جورجينيو، وماتيو كوفاسيتش، وروز باركلي، في المواجهة التي خسرها 0-4 على ملعب أولد ترافورد.

المدرب الشاب دفع بلاعبه في آخر 17 دقيقة من عمر اللقاء، الأمر الذي انتقده جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق للبلوز.

مورينيو صرح بعد المباراة عبر شبكة سكاي: "لو كان كانتي قادرا على لعب 30 أو 35 دقيقة، فهو قادر إذا على المشاركة من بداية المباراة، وإن تمكن من اللعب 60 دقيقة فقط، فليكن".

ويسعى تشيلسي لنيل لقب السوبر الأوروبي الثاني في تاريخه، بعد نسخة 1998 التي توج فيها على حساب ريال مدريد.

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