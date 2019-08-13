كلوب: ماني جاهز

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

ساديو ماني - ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول قدرة لاعبه ساديو ماني على المشاركة في كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء أمام تشيلسي في مباراة تقام بإسطنبول التركية.

وقال الألماني في تصريحات لموقع ناديه:"ظننته جاهزا للمشاركة يوم الجمعة (أمام نورويتش سيتي)، لكن بعد 5 أيام (من انضمامه للفريق) وفي وجود لاعبين اثنين في الملعب لم يشاركا في المباريات التحضيرية عليك النظر نوعا ما إلى كيفية التعامل مع الأمر".

وواصل "إنه أفضل الآن، أكثر جاهزية، ونعم، يستطيع المشاركة".

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ولم يشأ كلوب الدفع بماني (27 عاما) أمام نورويتش، في مباراة حسمها ليفربول بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعدم اكتمال لياقته البدنية.

وغاب ماني أيضا عن مباراة كأس الدرع الخيرية التي خسرها ليفربول بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة 1-1 في 4 أغسطس.

وانضم ماني متأخرا إلى معسكر ليفربول من أجل الموسم الجديد بسبب حصوله على فترة راحة جراء مشاركته مع السنغال في كأس إفريقيا 2019.

وخسر ماني كأس إفريقيا بالسقوط في النهائي أمام الجزائر بهدف في استاد القاهرة.

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