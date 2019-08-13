سكاي: أبيدال في باريس من أجل نيمار

يبدو أن نيمار مهاجم باريس سان جيرمان في طريقه للعودة مرة أخرى إلى برشلونة، هذا ما قالته شبكة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء بعد أن سافر مسؤولو النادي الإسباني للتفاوض بشأن استعادة لاعبهم السابق من النادي الفرنسي.

وقالت "سكاي" إن إريك أبيدال وخافيير بورداس عضو مجلس الإدارة قد سافرا إلى فرنسا لمناقشة إمكانية ضم نيمار مع مسؤولي سان جيرمان.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان لن يقبل ببيع لاعبه سوى بمبلغ يساوي ما دفعه في صيف 2017 لضم نيمار من برشلونة والذي يقدر بـ222 مليون يورو ما جعله أغلى لاعب في التاريخ حتى الآن.

وربطت تقارير صحفية طوال الصيف الحالي نيمار بالعودة إلى برشلونة وإسبانيا، حتى أن المهاجم البرازيلي قد طلب من سان جيرمان الرحيل في شهر يوليو الماضي.

لكن التقارير لم تربط نيمار بالانضمام إلى برشلونة فقط، ريال مدريد أيضا مهتم بخدمات النجم البرازيلي صاحب الـ27 عاما.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد صرح للصحفيين في وقت سابق قائلا :"نيمار ليس في تشكيلتنا، لكن حتى 2 سبتمبر المقبل وإغلاق نافذة الانتقالات الصيفية، أي شيء قد يحدث".

ولعب نيمار بقميص سان جيرمان خلال عامين في 58 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 51 هدفا وصنع 29 آخرين.

وتوج النجم البرازيلي مع سان جيرمان بلقبي دوري فرنسي ولقب كأس فرنسا وكأس الرابطة وكأس السوبر مرة وحيدة.

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