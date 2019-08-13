يعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر داخل الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "مجلس الإدارة يجتمع اليوم للتعرف على آخر مستجدات ملف المدرب من رئيس النادي".

وأضاف "خلال الاجتماع سيتم اختيار المدرب، قبل الإعلان الرسمي عنه يوم الأربعاء في المؤتمر الصحفي الذي أعلن رئيس النادي عن عقده".

وفي وقت سابق، انفرد FilGoal.com بتطور مُثير للغاية في ملف مدرب الزمالك الجديد، حيث اعتذر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لـ بيراميدز عن عدم تدريب الفارس الأبيض. (طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف في وقت سابق تبقي بعض الشروط الشخصية في الاتفاق بين رامون دياز والزمالك، ولكن تلك الشروط تسببت في إنهاء كل شيء.

إيميليانو دياز نجل ومساعد المدرب الأرجنتيني تحدث مع FilGoal.com قائلا: "رامون دياز اعتذر عن عدم قيادة الزمالك".

وأضاف "بعد مناقشات بين رامون ومحاميه، قرر في النهاية الاعتذار وعدم تولي مسؤولية تدريب الزمالك".

وأوضح "رامون اعتذر بسبب اعتراضه على بعض البنود الشخصية في عقده".

وأتم "نتمنى كل التوفيق لـ الزمالك في اختيار مدربه الجديد".

FilGoal.com توجه إلى سيرجيو مينجوال وكيل رامون دياز لمعرفة "البنود الشخصية" التي تسببت في عدم تدريب دياز لـ الزمالك.

وكشف وكيل دياز مفاجأة كبرى قائلا: "تلقى رامون دياز خلال الفترة الماضية بعض الاتصالات من بعض أصدقائه في مصر، وتم تحذيره من التعامل مع رئيس الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "رامون، وبسبب تلك التحذيرات، طلب الحصول على 50% من قيمة عقده مع الزمالك، كمقدم للتعاقد، وهو ما تم رفضه".

وأتم "مسؤولو الزمالك رفضوا تماما طلب دياز بالحصول على 50% من قيمة عقده كمقدم للتعاقد، ومن هنا انتهى كل شيء".

الزمالك وصل لاتفاق سابق مع دياز بخصوص مدة العقد وهي موسم واحد وبقيمة 2 مليون دولار، مع تواجده بالـ 7 مساعدين أيضا، ولكن اختلاف في وجهات النظر في الشروط الشخصية أوقف الصفقة.

رئيس نادي الزمالك يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء المقبل داخل مقر النادي، مؤتمر من المنتظر أن يشهد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد.

رئيس الزمالك كشف في وقت سابق إتمام ناديه الاتفاق بشكل شخصي مع 6 أسماء، ومن المنتظر أن يستقر مجلسه على اسم واحد، ليصبح المدرب الجديد للفريق.

من بين الـ 6 أسماء، يتواجد اسم البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

FilGoal.com

انفرد في وقت سابق بوجود اسم دياز ضمن المرشحين لتدريب الزمالك، قبل أن يكشف العقبات التي كانت في المفاوضات. (طالع التفاصيل)

ورحل المدرب الأرجنتيني صاحب الـ59 عاما عن قيادة بيراميدز في مايو الماضي، بعدما تولى قيادة الفريق خلفا لحسام حسن.

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