اتحاد جدة إلى ربع نهائي أبطال آسيا بعد شوط مجنون من 6 أهداف

تأهل نادي الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على مضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني 4-3 على استاد حماد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة، بإياب دور الـ16.

أهداف الاتحاد سُجلَت بواسطة: إيميلينو فيتشيو، ومحمد باقر صديقي (بالخطأ في مرماه)، ورومارينيو (مرتين). بينما لـ ذوب آهن: لويس خيمينيز (بالخطأ في مرماه)، وهادي محمدي، وكريسانتوس.

ليؤكد الاتحاد فوزه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد في دبي، ويرفع النتيجة الإجمالة إلى 6-4.

الاتحاد ينتظر الفائز من الهلال والأهلي السعوديين، إذ تقام مباراة الإياب بينهما غدا الثلاثاء بعد أن انتهى الذهاب بتفوق الهلال 4-2 خارج أرضه.

مواجهة ذوب آهن والاتحاد شهدت ندية كبيرة، إذ تقدم فيتشيو للسعوديين في الدقيقة الثانية للوقت بدل الضائع من الشوط الأول بتسديدة مخادعة من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 53 عاد ذوب آهن للمباراة بهدف عكسي سجله التشيلي خيمينيز في شباك فريقه الاتحاد.

الإيرانيون لم يهنأوا بهدف التعادل سوى دقيقة واحدة حتى ارتكب صديقي حارس المرمى خطأ قاتلا بعد تجاوزته الكرة أثناء إبعادها، ليعود الاتحاد إلى المقدمة.

الاتحاد قتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 64 عن طريق البرازيلي رومارينيو، الذي عاد بنفسه في الدقيقة 70 وسجل الهدف الرابع للعميد.

هدفان متأخران من هادي محمدي، وكريسانتوس لم يشفعا لـ ذوب آهن، ليودع الفريق الإيراني المسابقة.

وفي مباراة أخرى، تأهل النصر السعودي إلى ربع النهائي بدوره، بعد تفوقه على مضيفه الوحدة الإماراتي 3-2 في استاد آل نهيان بإمارة أبو ظبي.

ليعوض النصر تعادله على ملعبه ذهابا 1-1، ويعبر إلى الدور التالي لملاقاة الفائز من السد والدحيل القطريين.

الوحدة تقدّم أولا عن طريق محمد المنهالي في الدقيقة 27، قبل أن يدرك الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله التعادل للنصر في الدقيقة 41 بضربة رأسية قاتلة.

وفي غفلة من دفاعات الوحدة، استغل البرازيلي جوليانو تمريرة خلابة من حمد الله، وأضاف الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

جولينو حرص بنفسه على قتل المباراة وأضاف الثالث للنصر في الدقيقة 62 مستغلا كرة مرتدة من حارس الوحدة.

وأخيرا سجل سيباستيان تاجليابو هدف الوحدة الثاني في الدقيقة 79 دون أن ينجح فريقه في العودة للمباراة.

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