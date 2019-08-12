رسميا – مانجالا ينضم إلى فالنسيا مجددا

أعلن فالنسيا توصله لاتفاق مع إلياكيم مانجالا ينتقل بمقتضاه إلى صفوف الفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر.

وأوضح الموقع الرسمي لفالنسيا اليوم الاثنين أن مانجا سينضم إلى صفوف الفريق بعقد يمتد لعامين.

وسبق لمانجالا أن انضم إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة لموسم 2017-2018.

صاحب الـ28 عاما شارك مع فالنسيا في 33 مباراة سجل خلالهم هدفين ولم يصنع.

وكان مانجالا انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بورتو في عام 2014 وتمت إعارته مرتين الأولى إلى فالنسيا والثانية إلى إيفرتون في الموسم الماضي.

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