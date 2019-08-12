الصفقة الأولى لـ تركي آل الشيخ مع ألميريا

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعاقده رسميا مع ظهير أيمن أكاديمية برشلونة السابق إيفان باليو.

إيفان باليو النادي : ميتز ألميريا

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على (تويتر) إتمام التعاقد مع إيفان باليو قادما من ميتز الفرنسي.

ووقع ظهير ميتز السابق على عقود انضمامه لـ ألميريا لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

ورحب تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا ورئيس الاتحاد العربي السابق، بالصفقة الجديدة الأولى لفريقه الجديد.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه الشخصي على (تويتر): "أول الصفقات، والقادم أقوى".

اللاعب الاسباني ايڤان باليو .. لاعب ميتز الفرنسي .. دولي في منتخب البانيا ومن ناشئي نادي برشلونة ... أول الصفقات والقادم أقوى 🔥🔥🔥🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/qFpP2dAMlE — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 12, 2019

الإسباني صاحب الـ 27 عاما من خريج أكاديمية برشلونة، وشارك مع فريق برشلونة B في 53 مباراة ونجح في صناعة 12 هدفا.

بعدها انتقل باليو من برشلونة B إلى فريق أروكا البرتغالي في 2013.

مع أروكا، شارك إيفان في 67 مباراة ونجح في صناعة هدفين، قبل رحيله إلى الدوري الفرنسي من بوابة ميتز في 2015.

وظهر باليو مع ميتز في 116 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف.

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