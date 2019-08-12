لنقف ونرفع القبعة لمن أمتعنا كثيرا.. رسميا - اعتزال شنايدر

أعلن الهولندي ويسلي شنايدر اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة أمتعتنا كثيرا في ملاعب كرة القدم.

لاعب الوسط الهولندي صاحب الـ 35 عاما بعد نهاية عقدة مع نادي الغرافة القطري، محطته الأخيرة في الملاعب، قرر عدم ارتداء قميص أي فريق جديد كلاعب كرة قدم، ليتجه للعمل الإداري.

رحلة شنايدر في العمل الإداري ستكون مع فريق أوتريخت الهولندي، في المدينة التي وُلد فيها ويسلي.

وقال شنايدر: "توقفت عن ممارسة كرة القدم. والآن سأعود للمدينة التي أُحبها".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ أوتريخت "أُحب مدينة أوتريخت العظيمة. أردت التواجد في مكان رائع لمشاركة ذكرياتي".

مسيرة شنايدر بدأت مع أكاديمية أياكس في 1999، ومر بالفئات المختلفة في الفريق الهولندي.

ثم بدأت انطلاقة ويسلي مع الفريق الأول في أياكس في 2003.

وشارك شنايدر في 180 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 58 هدفا وصناعة 45.

رفع لقب الدوري الهولندي مرتين موسم 2003-04 و2004-05، ولقب كأس هولندا مرتين والسوبر الهولندي مرة.

تألق وأبدع في ملاعب هولندا، ليقرر بعدها الانتقال إلى القلعة الملكية.

شنايدر من أياكس إلى ريال مدريد في أغسطس من عام 2007.

مع ريال مدريد، لم يستمر شنايدر طويلا ليرحل في أغسطس من عام 2009.

ظهر في 66 مباراة مع ريال مدريد ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة مثلهم، ورحل متوجا بلقب الدوري الإسباني مرة والسوبر الإسباني مرة.

مرحلة جديدة تماما بدأت بعد ذلك لـ شنايدر مع كرة القدم. مرحلة إنتر تحت قيادة جوزيه مورينيو.

ويسلي ظهر بأفضل شكل ممكن بقميص أفاعي إنتر في الفترة ما بين 2009 وحتى رحيله في 2013.

الهولندي الرائع كان عنصرا أساسيا في كتيبة إنتر مع مورينيو التي حققت الثلاثية التاريخية.

دوري أبطال أوروبا + الدوري الإيطالي + كأس إيطاليا = شنايدر البطل بقميص إنتر.

فترة كانت الأفضل في تاريخ إنتر، وفي تاريخ شنايدر، ونقدر على تصنيفها أيضا، في تاريخ مورينيو.

6 بطولات لـ شنايدر مع إنتر. الثلاثية + السوبر الإيطالي مرتين + كأس العالم للأندية مرة.

شارك في 116 مباراة ونجح في تسجيل 22 هدفا وصناعة 35.

وشد شنايدر الرحال من إنتر إلى تركيا ليظهر بقميص جالاتاسراي في الفترة ما بين 2013 وحتى 2017.

ارتدى شنايدر قميص جالاتا سراي 175 مرة ونجح في تسجيل 45 هدفا وصناعة 44، ورفع كل الألقاب المحلية في تركيا.

الدوري التركي موسم 2013-14 و2014-15 وكأس تركيا 3 مرات وكأس السوبر 3 مرات.

ثم بدأت الفترة النهائية لـ ويسلي في الملاعب. ارتدى قميص رين الفرنسي في 8 مباريات، وأخيرا الغرافة القطري 27 مرة.

امتعنا كثيرا ونُشكره كثيرا.. شكرا لك شنايدر.

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