موندو ديبورتيفو: بايرن ميونيخ يُظهر اهتماما بضم كوتينيو

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 16:29

كتب : FilGoal

كوتينيو - برشلونة - إشبيلية

لازال موقف البرازيلي فيليبي كوتينيو غير واضح المعالم مع برشلونة، إذ ربطته التقارير بالانتقال لباريس سان جيرمان ومن قبل ذلك أرسنال وتوتنام وحاليا بايرن ميونيخ.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية فأن بايرن ميونيخ يسعى لضم البرازيلي، الذي يقترب من الدخول في صفقة تبادلية مع مواطنه نيمار والانتقال لصفوف سان جيرمان.

ويحاول البافاريون معرفة طلبات برشلونة من أجل التعاقد مع لاعب ليفربول السابق.

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ويقبل برشلونة كافة العروض المقدمة لكوتينيو حتى إذا كانت على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأصبح البرازيلي خيارا خامسا في الشق الهجومي للبلاوجرانا بعد كل من ليونيل ميسي ولويس وسواريز وأنطوان جريزمان وعثمان ديميبلي.

ويسعى بايرن ميونيخ لدعم هجومه بعدما اقترب كثيرا من ضم الكرواتي إيفان بيريسيتش من صفوف إنتر على سبيل الإعارة.

وشارك كوتينيو لمدة 23 دقيقة فقط مع برشلونة في الفترة التحضيرية بعد انضمامه للتدريبات منذ أيام عقب تحقيق لقب كوبا أمريكا مع المنتخب البرازيلي.

خاض كوتينيو البالغ 26 عاما في 75 مباراة مع برشلونة منذ انضمامه للفريق، سجل 21 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

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