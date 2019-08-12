بدون روني.. دي سي يونايتد يتفوق على جالاكسي في حضور إبراهيموفيتش "الكارثي"

فشل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في استغلال غياب واين روني عن دي سي يونايتد، وسقط رفقة لوس أنجلوس جالاكسي في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 في الدوري الأمريكي.

المباراة التي جمعت الفريقين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الأمريكي، كان من المتوقع أن تشهد الصدام الأول بين ثنائي مانشستر يونايتد السابق.

الدولي الإنجليزي السابق لم يتواجد في قائمة دي سي يونايتد بسبب المرض، لكن رفاقه زادوا من أوجاع جالاكسي في الأونة الأخيرة.

بول أريولا تقدم أولا لصالح دي سي يونايتد في الدقيقة 28، ثم عدّل فافيو ألفاريز النتيجة لصالح جالاكسي في الدقيقة 48.

وسجل لوكاس رودريجيز هدف الفوز لصالح دي سي في الدقيقة 73 ليقود فريقه للتقدم مركزين في القسم الشرقي واحتلال المركز الثالث.

زلاتان إبراهيموفيتش فشل في التسجيل لكنه سجّل رقما قياسيا بتسديد 15 كرة على مرمى الخصم كأكثر لاعب يسجل في السنوات الـ 10 الأخيرة بمباراة واحدة بالدوري الأمريكي، لكنه فشل في إسكان الكرة الشباك.

بينما سقط جالاكسي في فخ الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر 5 مباريات بالدوري الأمريكي ليتقهقر للمركز الخامس في القسم الغربي.

إبراهيموفيتش توقف رصيده التهديفي عند 16 هدفا مقابل 11 للجولدن بوي الذي غاب عن المواجهة.

روني وإبراهيموفيتش لم يلتقيا وجها لوجه في الدوري الأمريكي سابقا وحالة واحدة تتيح لهم اللقاء حال نجح كلاهما الوصول لنهائي كأس الدوري الأمريكي.

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