بدون روني.. دي سي يونايتد يتفوق على جالاكسي في حضور إبراهيموفيتش "الكارثي"
الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 12:49
كتب : إسلام أحمد
فشل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في استغلال غياب واين روني عن دي سي يونايتد، وسقط رفقة لوس أنجلوس جالاكسي في فخ الخسارة بنتيجة 2-1 في الدوري الأمريكي.
زلاتان إبراهيموفيتش
النادي : لوس أنجلس جالاكسي
واين روني
النادي : دي سي يونايتد
المباراة التي جمعت الفريقين الأكثر تتويجا بلقب الدوري الأمريكي، كان من المتوقع أن تشهد الصدام الأول بين ثنائي مانشستر يونايتد السابق.
الدولي الإنجليزي السابق لم يتواجد في قائمة دي سي يونايتد بسبب المرض، لكن رفاقه زادوا من أوجاع جالاكسي في الأونة الأخيرة.
بول أريولا تقدم أولا لصالح دي سي يونايتد في الدقيقة 28، ثم عدّل فافيو ألفاريز النتيجة لصالح جالاكسي في الدقيقة 48.
وسجل لوكاس رودريجيز هدف الفوز لصالح دي سي في الدقيقة 73 ليقود فريقه للتقدم مركزين في القسم الشرقي واحتلال المركز الثالث.
One save, two save, GOAL!@dcunited take the lead! #DCvLA pic.twitter.com/Rfo8OMPnG0— Major League Soccer (@MLS) August 12, 2019
زلاتان إبراهيموفيتش فشل في التسجيل لكنه سجّل رقما قياسيا بتسديد 15 كرة على مرمى الخصم كأكثر لاعب يسجل في السنوات الـ 10 الأخيرة بمباراة واحدة بالدوري الأمريكي، لكنه فشل في إسكان الكرة الشباك.
بينما سقط جالاكسي في فخ الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر 5 مباريات بالدوري الأمريكي ليتقهقر للمركز الخامس في القسم الغربي.
إبراهيموفيتش توقف رصيده التهديفي عند 16 هدفا مقابل 11 للجولدن بوي الذي غاب عن المواجهة.
روني وإبراهيموفيتش لم يلتقيا وجها لوجه في الدوري الأمريكي سابقا وحالة واحدة تتيح لهم اللقاء حال نجح كلاهما الوصول لنهائي كأس الدوري الأمريكي.
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