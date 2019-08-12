لويس "الطفل المصاب": الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 12:25

كتب : FilGoal

صلاح والطفل المصاب

يرى لويس فاولر الطفل الصغير أن الأمر كان يستحق العناء بعدما التقط صورة مع نجمنا محمد صلاح بعدما تعرض لنزيف في الأنف.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي صورة الطفل رفقة صلاح خارج مقر تدريبات ليفربول.

الطفل الصغير قال أثناء لقاء تلفزيوني "اعتقد أنه لاعبي المفضل، لقد كان دائما لاعبي المفضل، بل ازداد الأمر الآن".

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وواصل: "أعتقد أن الأمر كان يستحق لمقابلة محمد صلاح".

لويس أشار إلى أن محمد صلاح عاد من أجل التأكد سلامته ليسأله عن سبب ركضه بتلك السرعة.

وقال لويس إن لديه موعدا لإعادة علاج أنفه بعدما عانى من الألم بعد الحادث.

وشكر جو كوبر زوج والدة الطفل الذي أصاب نفسه في محاولة للتصوير مع محمد صلاح، "الملك المصري" على موقفه مع الطفل.

وكتب كوبر على تويتر: "أشكرك على عودتك للاطمئنان على أبنائي بعد أن قضى لويس على نفسه في محاولة للحصول على إشارة منك.. هو يحبك جدا وكل الألم ذهب بعد عودتك لاحتضانه".

وأضاف "أنت رجل حقيقي".

كوبر تحدث أيضا مع ليفربول إيكو قائلا: "مازلنا نحاول استيعاب ما حدث بعد أن زارنا صلاح، بعد أن رأى إصابة أحد الأطفال كان من الشهامة أن يعود للاطمئنان عليه".

وأتم كوبر "لويس قد يفعل كل ما فعله مرة أخرى للحصول على حضن من صلاح".

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