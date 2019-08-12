وفاة لاعب منتخب هندوراس بعد تعرضه لأزمة قلبية

توفي والتر مارتينيز لاعب وسط منتخب هندوراس السابق بعد التعرض لأزمة قلبية عن عمر يناهز 37 عاما.

الدولي الهندوراس وُجد مفارقا للحياة في منزله زميله جوزيه فيرنانديز بعدما قضيا وقتا مع بعض من الأصدقاء.

مارتينيز سبق له أن لعب لعديد الأندية أبرزها بكين جوان الصيني وسان خوزيه أريثكويكس الأمريكي وديبورتيفو ألافيش الإسباني.

كما تواجد في قائمة منتخب بلاده بكأس العالم 2010 والتي تذيلت ترتيب المجموعة التي ضمت إسبانيا وتشيلي وسويسرا.

وخاض بقميص منتخب بلاده 49 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفا ومحققا لقب كأس أمريكا الوسطى عام 2011.

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