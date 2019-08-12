لاعب وسط مدريد عن نيمار وبوجبا: ليست وظيفتي.. ومستعدون للموسم الجديد

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 00:47

كتب : FilGoal

فيديريكو فالفيردي - ريال مدريد

رفض فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الإجابة عن إمكانية انتداب نيمار وبول بوجبا إلى صفوف الميرنجي.

فالفيردي شارك في آخر مباراة ودية لـ ريال مدريد أمام روما، والتي فاز بها الفريق الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية على ملعب الأوليمبيكو.

وبعد المواجهة صرّح فالفيردي عند سؤاله عن الثنائي نيمار وبوجبا: "لا أفكر في شأن ذلك، فهذه ليست وظيفتي، أعطي أقصى ما لدي وأدعم زملائي وجهازي الفني بالكامل".

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وأكمل: "لن أتحدث عن لاعبين ليسوا معنا. فالمتواجدون هنا يعطون أقصى ما لديهم ونحن نستعد لما هو مقبل".

كما أبدى جاهزيته للموسم الجديد: "أحيانا لا تكون النتائج كما نريد، فنحن نريد الفوز دائما، ولكن الأهم مقبل بعد أسبوع، وأعتقد أننا استعددنا بشكل لائق".

ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس يوم السبت المقبل في أولى الاختبارات الرسمية بالدوري الإسباني، بعد أن تلقت شباكه 18 هدفا خلال 7 مباريات إعدادية.

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