زيدان: رودريجيز لاعب مقيد في ريال مدريد.. ومستعد للموت مع لاعبي فريقي

بعد أن صدم الجميع بتصريحات صدامية ومباشرة عن جاريث بيل في بداية فترة الإعداد، عاد زين الدين زيدان لنبرته الضبابية مجددا.

مدرب ريال مدريد ظهر في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه بركلات الجزاء الترجيحية أمام روما في مباراة ودية هي الأخيرة قبل انطلاق الدوري الإسباني الأسبوع المقبل. (طالع التفاصيل)

المدرب الفرنسي تلقى سؤالا عن مدى رغبته في تدريب نيمار، فأجاب: "أعمل مع تشكيلتي الحالية التي أملكها، نفكر فقط في اللاعبين المتواجدين لدينا، وتركيزنا منصب على مباراة السبت".

وأكد: "أنا مستعد للموت مع هؤلاء اللاعبين الذين أملكهم".

كما سُئل عن مواطنه بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد: "أكرر مجددا، لدي تشكيلتي وسألعب بها الأسبوع المقبل، انتهى".

زيدان استدعى بيل بعد أن استبعده في آخر 3 مباريات ودية، لكنه واصل عدم التعويل على الكولومبي خاميس رودريجيز، فما هو موقف اللاعبين؟

زيدان يشدد: "بيل وخاميس لاعبان في القائمة، كل شيء وارد الحدوث حتى سبتمبر".

وعن سبب عدم استداء خاميس للمباراة: "خامس لاعب مقيد لدينا، لم يتم استدعائه في المباراتين، ولكن هذا قد يتغير. حتى غلق سوق الانتقالات كل شيء يمكن أن يحدث، ولكن في نهاية الأمر أي لاعب في ريال مدريد سيمكنني الاعتماد عليه، ستكوني إجابتي واحدة دائما حتى غلق سوق الانتقالات".

المدرب الفرنسي اعتمد طريقة 3-5-2 في مباراة روما وأمام ريدبول سالزبورج قبلها، وعند سؤاله عن مدى رضاه عن اللعب بـ5 مدافعين، أجاب: "لا نلعب بـ5 مدافعين، بل بـ3 إلى جانب ظهيرين. اليوم غيّرنا الخطة في الشوط الثاني، لكن المباراة السابقة لعبنا جيدا. لا نعتمد على طريقة واحدة فقط، بل يمكننا الاعتماد على أكثر من خطة".

ريال مدريد يواجه سيلتا فيجو يوم السبت المقبل في ملعب بالايدوس بأولى جولات الدوري الإسباني، بعد أن تكبدت شباكه 18 هدفا في 7 مباريات بفترة الإعداد التي يعتبرها الكثيرون كارثية.

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