بالفيديو - لوكاكو يسجل 4 أهداف في الظهور الأول بقميص إنتر

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 21:14

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو بقميص إنتر الإيطالي

أمطر المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو شباك فيرتوس بيرجامو بأربعة أهداف من أصل 8 في مباراة ودية أقيمت بين الفريقين.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

البلجيكي لم يدخر وقتا منذ انضمامه لإنتر بعدما أصبح أغلى لاعب في تاريخ النيراتزوري قادما من مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو.

لوكاكو سجل أهدافه الأربعة بعدما حصل على القميص رقم 9 في شباك الفريق القابع في الدرجة الرابعة الإيطالية.

ولم يشارك لوكاكو في المباراة الودية أمام إنتر أمام فالنسيا الإسباني والتي انتهت بفوز الأفاعي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وسجل المهاجم الشاب سيباستيانو إسيبوسيتو والأوروجوياني ماتياس فيتشينو كل منهم هدفين لترتفع الحصيلة إلى 8 أهداف.

وشهدت المباراة مشاركة فالنتينو لازارو عقب العودة من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ.

وأشاد أنطونيو كونتي بأداء لوكاكو في حوار مع قناة إنتر:"لوكاكو يحتاج لعمل كبير، من الناحية البدنية وللتأقلم على أسلوبنا".

وأتم "بالتأكيد سيكون إضافة ممتازة، نحن سعداء جدا. سيظهر رغبة والتزام كبيرين ليكون في أتم جاهزية".

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