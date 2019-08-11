سولشاير يمدح صفقات مانشستر يونايتد الجديدة وتحركات راشفورد ومارسيال

مدح أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبي فريقه بعد النتيجة الكبيرة التي حققها الشياطين الحمر على حساب تشيلسي برباعية دون رد في ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

سولشاير تحدث عن سير المباراة لشبكة سكاي سبورتس قائلا: "الشوط الثاني كان أكثر من رائع، لقد دافعنا بشكل منظم والهجمات المرتدة وكنا أكثر تحكما في الكرة، تعطلنا في الشوط الأول وكنا محظوظين بعض الشيء أن نخرج متقدمين بهدف نظيف".

وتابع "كلما كنت لائقا أكثر تستطيع تقديم الأفضل، اللاعبون قدموا أداء قويا وتلك مجرد البداية".

وواصل " الشوط الثاني أعطانا المزيد من الإيمان والثقة في طريقة اللعب التي أعتدنا عليها والتمريرات والتحكم بالكرة".

وأشاد المدير الفني بأغلى مدافع في العالم "ماجواير قدم بالفعل المطلوب الذي جعلنا نتعاقد معه، تواجده في منطقة الجزاء والهدوء أثناء الاحتفاظ بالكرة، إنه قائد مع دافيد دي خيا وفيكتور ليندلوف تحكموا في الخط الخلفي بشكل جيد".

وعن راشفورد استكمل حديثه "لعب بشكل جيد في مركز المهاجم والجناح الأيسر بطريقة ممتازة، قد يكون لم يظهر بشكل جيد دفاعيا لكن هذا يعني بإمكانه لعب المرتدات".

"الهدف الثاني كان رائعا، هذا ما أريده أن يركض قادما من الخلف وليس بجانب الخطوط".

وبشأن مارسيال "هدفه هو هدف اعتيادي للاعب رقم 9، وهذا ما أريده وهو يعرفه، هو أن اللاعب صاحب القميص رقم 9 يسجل الأهداف".

وأخيرا عن التعاقدات الجديدة التي أبرهما الفريق "لقد تعاقدنا مع 3 لاعبين جيدين، 3 شخصيات جيدة ونحن سعداء لتواجدهم".

وأتم عن صاحب الهدف الرابع "دانييل جيمس لديه آثر كبير وشعور رائع أن تسجل هدفا أمام مدرجات ستارتفورد، لا يمكنك التغلب على هذا".

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