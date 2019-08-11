لامبارد: ليست مباراة تنتهي بنتيجة 4-0

لم يبحث فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن أعذار بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر يونايتد في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

البلوز سقطوا برباعية دون رد في ملعب أولد ترافورد رغم السيطرة في الشوط الأول والفرص المُهدرة.

لامبارد تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" عقب نهاية اللقاء قائلا: "4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا القائم والعارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة في الثلث الأخير من الملعب، لكن لابد أن نتقدم في النتيجة بالشوط الأول".

وواصل قائد تشيلسي السابق "أنهم فريق يعتمد على الهجمات المرتدة، وهي قوة كبيرة يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".

وتابع "في أوقات كثيرة من المباراة لم نمنحهم الفرصة للقيام بذلك، تلك دروس كثيرة لنا، لكنك إذا نظرت للمباراة أنها ليست مباراة تنتهي بنتيجة 4-0".

وأكمل مدرب دربي كاونتي السابق "نحن تشيلسي ولم نكن نريد أن نأتي لهنا ونخسر بتلك النتيجة، لكن علينا تقبل هذا".

وتلقى لامبارد الخسارة الأثقل له مع تشيلسي في المباراة الأولى مع البلوز منذ سقوط داني بلانشفلاور بنتيجة 7-2 أمام ميدلسبروه في ديسمبر 1978.

وأردف "نفتقد للاعبين الدوليين والأسماء الكبيرة لكنني لا أبحث عن أعذار، الفريق الذي شارك اليوم كان ينافس في المباراة لفترة طويلة، لكننا ارتكبنا 4 أخطاء وكانوا حاسمين في الطريقة التي جعلتهم يتفوقون".

وأتم "لدينا مباراة السوبر الأوروبي ثم أول مباراة لنا على ملعب ستامفورد بريدج، لذلك سنحلل الأداء الإيجابي والسلبي".

ويلتقي تشيلسي مع ليفربول في مباراة السوبر الأوروبي بملعب إسطنبول أرينا يوم الأربعاء المقبل 14 أغسطس.

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