ماجواير: استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 19:51

كتب : إسلام أحمد

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أشاد الإنجليزي هاري ماجواير بأداء لاعبي مانشستر يونايتد في الفوز على تشيلسي والخروج بشباك نظيفة في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ماجواير القادم من ليستر سيتي ظهر لأول مرة بقميص الشياطين الحمر مساهما في الفوز الكبير برباعية دون رد.

المدافع البالغ 26 عاما تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا عقب نهاية المباراة: "أنها بداية رائعة بالنسبة لي وللفريق، استفدنا من التوفيق بعض الشيء في الشوط الأول لكننا في الشوط الثاني كنا أفضل بكثير واعتقد أننا نستحق الـ 3 نقاط".

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وتابع "لقد كنت مهتما على أرضية الملعب عندما صارت النتيجة 3-0 ثم 4-0 أن نخرج بشباك نظيفة".

وأتم "علينا أن نجعل منطقة جزاءنا صعبة للمهاجمين والتسجيل".

في المقابل أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو بأداء الإنجليزي في الأستديو التحليلي في قنوات سكاي سبورتس أثناء تحليله المواجهة قائلا: "لقد قلت دائما أن فيكتور ليندلوف يستطيع أن يكون مدافعا جيدا".

وأضاف "مع ماجواير سيكوّن كلاهما ثنائية جيدة للغاية".

المدافع الأغلى في العالم حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما كان الأكثر تشتيتا واعتراضا للكرة في المباراة ووصلت دقة تمريراته إلى 88%.

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