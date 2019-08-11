الخطوة الأولى بعد الشراكة.. رسميا – الجونة يضم جناح منتخب أوغندا

أعلن نادي الجونة تعاقده بشكل رسمي مع الجناح الأوغندي آلان كيامبادي لاعب نادي كامبالا سيتي.

نادي الجونة أعلن يوم الأحد توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نادي كامبالا سيتي الأوغندي لتبادل الخبرات واللاعبين.

والآن في الخطوة الأولى بعد الشراكة، أعلن الجونة ضمه لـ كيامبادي.

وتتضمن اتفاقية الشراكة التي وقعها نادي الجونة، بحسب بيان النادي الساحلي، رسم خريطة لاحتراف اللاعبين المميزين أوروبيًا عن طريق الانتقال من كمبالا إلى الجونة ثم إلى أوروبا وهو أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية التعاون بين الناديين.

كيامبادي صاحب الـ 23 عاما شارك مع منتخب بلاده أوغندا في بطولة أمم إفريقيا 2019.

ولعب الجناح الأوغندي أمام الكونغو الديمقراطية ومنتخب مصر وزيمبابوي والسنغال في أمم إفريقيا الأخيرة.

ويعد كيامبادي هو الأوغندي الخامس الذي ينضم لفريق مصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انضمام لومالا عبده إلى بيراميدز وإيمانويل أوكوي إلى الاتحاد السكندري وخالد أوتشو إلى مصر للمقاصة وتاديو لوانجا إلى طنطا.

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