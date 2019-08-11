فان دايك: لن ينتهي العالم إن خسرت الكرة الذهبية

أعرب فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن سعادته بترشيحه لدخول قائمة اللاعبين المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، مشيرا إلى ثقته في اتخاذ المصوتين للقرار الأفضل.

وقال الهولندي في تصريحات صحفية:"فخور بذكر اسمي كمرشح للفوز بالكرة الذهبية، لكن ما يمكنني فعله هو التركيز على اللعب جيدا. لا أملك حق التصويت، لكن أثق أن المصوتين سيتخذون القرار الصحيح".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 28 عاما "لو تم اختياري، سأكون فخورا جدا، ولو لم يتم، لن يكون ذلك نهاية العالم. لكل رأيه، أشعر أني بخير ولائق وأستطيع مواصلة التطور".

ويرشح كثيرون لاعب هولندا لجائزة الكرة الذهبية بعد أداء استثنائي في الموسم الماضي الذي توج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا وخسر الدوري بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي.

ونال فان دايك، اللاعب الأسبق لنادي ساوثامبتون الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد هولندا لنهائي دوري أمم أوروبا قبل أن يخسر أمام البرتغال في يونيو الماضي.

وشارك فان دايك في بداية قوية لليفربول في الموسم الجديد من الدوري بالانتصار على ضيفه نورويتش سيتي بنتيجة 4-1 يوم الجمعة.

وأضاف فان دايك "هناك كثير من الأشياء يمكن تطويرها. الشيء الوحيد الذي أريد فعله هو مواصلة العمل ومواصلة تقديم كل ما لدي في كل مباراة. في المران أيضا، أريد أن أكون نموذجا لكل اللاعبين الذين ينضمون إلينا".

وأتم "علي مواصلة التحسن. الكل يستطيع التحسن. هكذا أشعر وهذا ما أريد فعله".

وبدأ ليفربول الموسم بخسارة كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح قبل أن يسحق نورويتش في الدوري ويستعد الفريق لمنازلة تشيلسي على لقب السوبر الأوروبي يوم الأربعاء.

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