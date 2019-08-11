سيميوني مشيدا بفيليكس: تأقلم سريعا لأنه يرغب في التعلم

أشاد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بلاعبه الجديد جواو فيليكس الذي قدم أداء طيبا أمام يوفنتوس يوم السبت بتسجيل هدف وإرسال تمريرة حاسمة في مباراة ودية حسمها روخيبلانكوس بنتيجة 2-1 في السويد.

جواو فليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"جواو لديه إمكانات عديدة. يتأقلم سريعا جدا لما يحتاجه الفريق".

وأضاف "لديه رؤية تسمح له بالتأقلم على اللعب في مراكز عدة خلال عملية التكيف مع الفريق، وأفضل ما فيه هو هذا، مثلما قلت من أول يوم، رغبته في التعلم".

وأتم "يريد التعلم وبذلك تكون عملية التأقلم أسرع. موهبته فطرية، لكن الرغبة في التعلم هي أقصر طريق يستطيع اللاعب اتباعه".

وظهر البرتغالي الشاب (19 عاما) بشكل رائع مع أتليتكو خلال المباريات التحضيرية للموسم الجديد فسجل أمام ريال مدريد ويوفنتوس وفريق الدوري الأمريكي.

وانتقل فيليكس إلى أتليتكو قادما من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو.

وشارك لاعب البرتغال في 43 مباراة مع بنفيكا في الموسم الماضي وسجل 20 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج الجناح مع البرتغال بلقب دوري أمم أوروبا بالفوز على هولندا في يونيو الماضي.

ويستهل أتليتكو مشواره في الدوري باستضافة خيتافي في 18 أغسطس.

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