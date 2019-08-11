كونتي: أثق في نجاح لوكاكو مع إنتر

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 11:00

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو بقميص إنتر الإيطالي

أعرب أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان عن سعادته بانتداب المهاجم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، مشددا على ثقته في نجاح الأخير بالدوري الإيطالي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال مدرب يوفنتوس الأسبق في حوار مع قناة إنتر:"لوكاكو يحتاج لعمل كبير، من الناحية البدنية وللتأقلم على أسلوبنا".

وواصل "بالتأكيد سيكون إضافة ممتازة، نحن سعداء جدا. سيظهر رغبة والتزام كبيرين ليكون في أتم جاهزية".

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ونجح إنتر في الحصول على لاعب بلجيكا البالغ عمره 26 عاما مقابل مبلغ قدره 80 مليون يورو.

وبعد 8 سنوات للوكاكو في الدوري الإنجليزي يستعد لمرحلة جديدة في مسيرته باللعب في الكالتشيو.

وشارك لوكاكو في 252 مباراة بالدوري الإنجليزي وسجل 113 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

ويستهل إنتر مشواره في الدوري باستضافة ليتشي في 26 أغسطس.

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