ميسي قد يغيب عن مباراة برشلونة الأولى في الدوري

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 10:50

كتب : FilGoal

إصابة ميسي

كشف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن نجم فريقه ليونيل ميسي قد يغيب عن أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني والتي يحل فيها ضيفا على أتلتيك بلباو في 16 أغسطس.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية يوم السبت:"إنه يتعافى حاليا ولا أعلم هل سيكون جاهزا لبداية الدوري أم لا".

وأضاف "يبدو الأمر صعبا".

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ويعاني قائد الأرجنتين من إصابة في ربلة ساقه قد تؤخر عودته لقيادة النادي الكاتالوني.

وسحق برشلونة فريق نابولي يوم السبت في الكأس الدولية للأبطال بنتيجة 4-صفر في إطار استعداده للموسم الجديد.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة تحضيرية لبرشلونة وتعرض للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية.

وقاد ميسي منتخب بلده في كوبا أمريكا 2019 ونال بطاقة حمراء في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي حسمتها الأرجنتين بهدف على حساب تشيلي.

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