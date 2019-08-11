ميسي قد يغيب عن مباراة برشلونة الأولى في الدوري

كشف إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أن نجم فريقه ليونيل ميسي قد يغيب عن أول مباراة في الموسم الجديد من الدوري الإسباني والتي يحل فيها ضيفا على أتلتيك بلباو في 16 أغسطس.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية يوم السبت:"إنه يتعافى حاليا ولا أعلم هل سيكون جاهزا لبداية الدوري أم لا".

وأضاف "يبدو الأمر صعبا".

ويعاني قائد الأرجنتين من إصابة في ربلة ساقه قد تؤخر عودته لقيادة النادي الكاتالوني.

وسحق برشلونة فريق نابولي يوم السبت في الكأس الدولية للأبطال بنتيجة 4-صفر في إطار استعداده للموسم الجديد.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة تحضيرية لبرشلونة وتعرض للإصابة خلال إحدى الحصص التدريبية.

وقاد ميسي منتخب بلده في كوبا أمريكا 2019 ونال بطاقة حمراء في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي حسمتها الأرجنتين بهدف على حساب تشيلي.

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك يُفجرها: فيريرا ينافس دياز و4 أسماء لتدريب الفريق وهذا موعد الإعلان الرسمي

أنتوي يكتب تاريخا فريدا من نوعه في الكونفدرالية

مدرب أستون فيلا: لو سجل تريزيجيه الهدف الثاني لصعّب مهمة توتنام

ماركا: برشلونة لا يريد دفع الأموال في نيمار.. ولا يخشى انتقاله إلى ريال مدريد

ديسابر: لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتطوير مستوى بيراميدز