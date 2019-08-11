ساري لا يستبعد رحيل ديبالا مصرحا: لا أتحكم في السوق

الأحد، 11 أغسطس 2019 - 10:36

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - الصورة من حساب يوفنتوس

لا يضمن ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس بقاء لاعبه باولو ديبالا مع الفريق، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات قد يدفع الأخير مضطرا إلى ناد بعينه.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وقال الإيطالي عن مهاجمه الأرجنتيني:"أستطيع التحدث معه لكن السوق يتجه في طريق معينة وما أقوله لا يعتبر شيئا. ستة لاعبين لابد من استبعادهم (وقد يتم بيعهم) وفقا للسوق. أود الإبقاء عليهم جميعا لكن مشكلتنا أنه لا يوجد لاعبون نشأوا في هذا النادي، فقط واحد".

وواصل مدرب نابولي وتشيلسي الأسبق في تصريحات صحفية "قائمتنا في دوري أبطال أوروبا لابد أن تتضمن 22 لاعبا، 3 حراس مرمى وهذا يضعنا في موقف صعب لأن السوق يجبرنا على اتخاذ قرارات لا نحبها".

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ولا يزال موقف ديبالا (25 عاما) مجهولا، هل يستمر مع فريق السيدة العجوز أم ينتقل إلى ناد آخر؟

وكاد ديبالا ينتقل إلى مانشستر يونايتد لكن الاتفاق لم يتم، وقالت تقارير إن توتنام أراد اللاعب. ولا يستطيع ديبالا الرحيل إلى فريق إنجليزي الآن بعدما أغلقت سوق الانتقالات في إنجلترا.

وأشار تقرير إلى أن باريس سان جيرمان بطل فرنسا طلب ديبالا وعرض عليه راتبا كبيرا.

ويحاول يوفنتوس حسم الأمر سريعا قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يدافع فيه النادي عن لقبه في الدوري الإيطالي ويشارك في دوري أبطال أوروبا.

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