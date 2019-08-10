التشكيل - عيسى وأنتوي يقودان الهجوم.. بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة إيتوال دي كونغو

دفع سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالقوة الضاربة لفريقه في افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب بيراميدز ضد ضد إيتوال دي كونغو الكونغولي في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ومن الصفقات الجديدة لفريق بيراميدز ظهر أساسيا كل من إسلام عيسى وجون أنتوي وإبراهيم حسن.

كما عاد محمد حمدي الظهير الأيسر مرة أخرى للتشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.

الهجوم: إبراهيم حسن – جون أنتوي – إسلام عيسى.

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