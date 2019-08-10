التشكيل - عيسى وأنتوي يقودان الهجوم.. بيراميدز بالقوة الضاربة لمواجهة إيتوال دي كونغو

السبت، 10 أغسطس 2019 - 19:03

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - إسلام عيسى

دفع سيباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالقوة الضاربة لفريقه في افتتاح مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

إسلام عيسى

النادي : بيراميدز

جون أنتوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد ضد إيتوال دي كونغو الكونغولي في الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية في المباراة التي تقام بملعب الدفاع الجوي.

ومن الصفقات الجديدة لفريق بيراميدز ظهر أساسيا كل من إسلام عيسى وجون أنتوي وإبراهيم حسن.

أخبار متعلقة

مواعيد مباريات السبت 10\8\2019 والقنوات الناقلة.. بيراميدز "الإفريقي" وظهور منتظر لـ تريزيجيه بيراميدز يحصل على رخصة الأندية المحترفة السعيد: لم لا ينافس بيراميدز على الكونفدرالية.. رغبتنا كبيرة في تحقيق اللقب ديسابر: بيراميدز قد يتعاقد مع صفقات جديدة.. ونأمل في الوصول بعيدا بالكونفدرالية

كما عاد محمد حمدي الظهير الأيسر مرة أخرى للتشكيل الأساسي بعد فترة من الغياب.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد – عبد الله السعيد – إيريك تراوري.

الهجوم: إبراهيم حسن – جون أنتوي – إسلام عيسى.

اقرأ أيضا:

تقرير: أليسون يغيب عن ليفربول من 4 لـ 8 أسابيع.. وصفقة حرة لإنقاذ الريدز

سمير عثمان: قمة الدوري فقط ستكون بإدارة حكام أجانب.. ومن الصعب تطبيق الـVAR

بالفيديو - ظهور مثير لـ VAR وهاتريك سترلينج.. سيتي يحذر الجميع بخماسية في وست هام

رسميا - سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام

تريزيجيه يأمل السير على خطى 3 مصريين في أول مباراة له بالدوري الإنجليزي

بيراميدز الكونفدرالية

نرشح لكم

أخر الأخبار

ماركا: برشلونة لا يريد دفع الأموال في نيمار.. ولا يخشى انتقاله إلى ريال مدريد 4 دقيقة | أوروبا
أنتوي يكتب تاريخا فريدا من نوعه في الكونفدرالية.. بسبب الأهلي وبيراميدز 13 دقيقة | إفريقيا
دونجا: الصيام أثر علينا أمام إيتوال.. وبيراميدز سينافس على كل البطولات هذا الموسم 25 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – الشرميطي ينتقل إلى الدوري الهندي 31 دقيقة | الوطن العربي
ديسابر: لا يزال أمامنا الكثير من العمل لتطوير مستوى بيراميدز 37 دقيقة | إفريقيا
رئيس الزمالك يُفجرها: فيريرا ينافس دياز و4 أسماء لتدريب الفريق وهذا موعد الإعلان الرسمي 47 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك