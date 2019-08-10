بالفيديو - ثلاثيات بيرنلي وبرايتون تكتب خسارة ساوثامبتون وواتفورد.. وشيفيلد يخطف تعادلا ثمينا

أهداف كثيرة ونتائج مجنونة كما اعتدنا من الدوري الإنجليزي، وكما انتهت المباراة الأولى والثانية من الموسم الجديد بتسجيل الكثير من الأهداف شهدت أيضا باقي مباريات الجولة الأولى الكثير من الإثارة.

وبعد فوز ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 4-0 واكتساح مانشستر سيتي لمضيفه وست هام بخماسية دون رد.

نجح فريق بيرنلي في الفوز على ساوثامبتون بثلاثية دون رد ليحقق انتصارا رائعا في انطلاقة الدوري.

تقدم بيرنلي في الدقيقة 63 عن طريق المهاجم أشلي بارنيس، ثم أضاف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 70.

قبل أن يسجل جوان جودمونسون الهدف الثالث في الدقيقة 75.

في مباراة أخرى حقق فريق برايتون ألبيون فوزا كبيرا خارج ملعبه على واتفورد بثلاثية نظيفة.

تقدم برايتون بهدف سجله عبد الله دوكوريه لاعب واتفورد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 28، ثم أضاف فلورين أندوني الهدف الثاني في الدقيقة 65.

واختتم نيل ماوباي ثلاثية برايتون في الدقيقة 77 بعد مراوغة رائعة لحارس المرمى.

أما فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي نجح في خطف تعادلا ثمينا في الدقائق الأخيرة أمام بورنموث.

تقدم بورنموث في الدقيقة 62 بهدف سجله كريس ميفام، قبل أن يتعادل بيلي شارب لشيفيلد يونايتد في الدقيقة 88.

وفي المباراة الأخيرة تعادل فريق إيفرتون مع مضيفه كريستال بالاس سلبيا في لقاء شهد طرد مورجان شنايدرلين لاعب وسط إيفرتون.

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