جيجز: سكولز اعتاد ركل رونالدو في التدريبات.. يجب أن يفعلوا ذلك مع بوجبا

وأضاف خلال حديثه لصحيفة "صن" البريطانية: "لا أقول أن نقوم بركل الجميع، ولكن بهذه الطريقة تحسّن رونالدو، سكولز اعتاد ركله إن بالغ في الاستحواذ على الكرة".

وواصل: "وبالتالي كان الأمر كالناقوس، إن بالغت في المراوغة أو أي شيء مماثل، ستتعرض للركل".

واستشهد جيجز بمنافسه السابق فينسنت كومباني الذي رحل عن مانشستر سيتي بعد سنوات في صفوفه: "شاهدت مقابلة مع كومباني بنهاية الموسم الماضي، وهو ينتمي للمدرسة القديمة بعض الشيء، وقد سألوه عن الأسبوع الذي سبق المباراة الأخيرة بالدوري على أرض برايتون".

وواصل: "كومباني قال: أحيانا يتوجب علي أن أركل لاعبا".

وأفصح: "أعتقد أن مانشستر سيتي سيفتقد ذلك هذا الموسم".

رغم ذلك، لا يرى جيجز أن رحيل بوجبا سيكون إيجابيا لـ يونايتد: "أعتقد أن الجمهور منقسم بشأن بوجبا، البعض يطالب بتركه يرحل، والبعض يدرك جودته، وأن رحيله سيخلّف فراغا كبيرا".

وأبدى تحفظه: "إن تخلصت من كل لاعبيك ولم تستعوضهم بلاعبين أصحاب مستوى مميز، فهذا سيكون أمرا صعبا أيضا، ولذا هي مهمة صعبة لـ أولي، أن يحافظ على التوازن".

وأكمل: "رونالدو عبّر عن رغبته في الرحيل وبعد ذلك لعب عاما إضافيا، لا أدري إن كان ذلك سيحدث مع بوجبا أم لا. ولكن إن رحل بوجبا الآن، سيكون هناك فراغ كبير في خط الوسط، وأعتقد أننا نعاني من نقص بالفعل".

وطالب جيجز بحصول زميله السابق أولي جونار سولشاير على فرصته كاملة: "كلوب لم يكن رائعا مع ليفربول بين ليلة وضحاها، أعتقد أننا رأينا تطوره كل عام. كان تطورا تدريجيا، وبصفتي مشجعا لـ مانشستر يونايتد هذا ما أريد أن أراه مع سولشاير".

وأتم: "لا أقول إننا سنفوز بالدوري هذا الموسم، ولكن إن بدأنا نرى تغييرا في ثقافة اللاعبين فهذا سيكون جيدا. لن نفوز بكل مباارة على الأرجح، ولكننا ننتظر رؤية لاعبين يريدون القتال لأجل النادي. نريد أن ينجح أولي، وحتى إن لم ينجح، فأعتقد أنه سيترك الفريق في حالة أفضل من التي تولى عليها".

وكان بوجبا قد عبّر عن رغبته في "تغيير الأجواء" والرحيل عن مانشستر يونايتد بالصيف الحالي، مع تقارير باهتمام ريال مدريد بانتدابه.

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