التشكيل – تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام توتنام.. وإريكسن على مقاعد البدلاء

يبدأ محمود تريزيجيه أولى مبارياته في مسيرته بالدوري الإنجليزي، عندما يحل فريقه أستون فيلا على توتنام هوتسبير في الجولة الأولى من المسابقة.

ويلعب تريزيجيه على الجناح الأيمن، أمام المحمدي الذي يشغل مركز الظهير.

في المقابل، يغيب الدنماركي كريستيان إريكسن عن تشكيلة توتنام الأساسية، ويبدأ المباراة من مقاعد البدلاء وسط تكهنات بإمكانية رحيله في سوق الانتقالات الصيفية.

تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: توم هيتون

الدفاع: أحمد المحمدي – بيورن إنجلس – تايرون مينجس – نيل تايلور

الوسط: كونور هوريهان – جون ماكجين – جاك جريليش – محمود تريزيجيه – أنور الغازي

الهجوم: ويزلي

دكة البدلاء: جيد ستير – إزري كونسا – مات تارجيت – دوجلاس لويز – هنري سانسبري – خوتا – جوناثان كودجيا

Team news... Four #AVFC debuts at Spurs today, as Heaton, Engels, Trezeguet and Wesley all start.#PL pic.twitter.com/wf7b36YW7g — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 10, 2019

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجور لوريس

الدفاع: كايل ووكر بيترز – توبي ألديرفيرلد – دافينسون سانشيز – داني روز

الوسط: هاري وينكس – موسى سيسوكو – تانجوي ندومبيلي

الهجوم: إيريك لاميلا – هاري كين – لوكاس مورا

دكة البدلاء: باولو جازانيجا – سيرج أورييه – إيريك داير – سكيب – فيكتور وانياما – كريستيان إريكسن – جورج كيفن نكودو

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